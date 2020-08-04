中天新聞 無照少年撞警命危！母子磕頭下跪求原諒

新北市樹林2日凌晨發生員警遭無照少年追撞事故，年僅21歲的員警楊庭豪在支援勤務時遭17歲無照少年攔腰追撞，楊警身受重傷仍在加護病房觀察中，楊警父母突面臨寶貝兒子身受重傷，雙雙在鏡前痛哭失聲。3日中午時刻，肇事少年偕母陪同出現在醫院中，跪地狂嗑頭謝罪，嘴裡不斷喊著：「楊媽媽對不起」，今(4)日又二度到醫院探望道歉，仍是遭到楊庭豪的家屬拒絕，少年崩潰表示：「未來有能力的話，會代替員警楊庭豪孝順父母」，然而楊庭豪的家屬仍是拒絕於門外。

案發當時楊庭豪為前去支援三多地區的打架糾紛，由於狀況緊急3人分別騎乘3輛警用機車，一路開啟警示燈和警報器，鳴笛趕往支援，然而在樹林大安路與俊英街口時，楊庭豪卻被張姓無照少年疑似煞車不及，從右側撞上楊姓員警，楊警連人帶車摔飛數公尺，摔至對向車道倒臥不起，當場失去生命跡象，送醫後因顱內出血以及下頷骨粉碎性骨折、左鎖骨骨折以及四肢嚴重挫擦傷。

楊庭豪在緊急送醫急救後，因頭部內出血，且身上多處骨折擦傷，醫生在1天後宣布腦死，楊庭豪的家屬在今天下午2點，替他簽下器官捐贈同意書，將楊庭豪作為警察的助人之心傳遞出去。楊庭豪隸屬的樹林派出所每位警察弟兄，以及直屬分局長今天紛紛道醫院為楊庭豪獻上最大的敬意，他的媽媽也淚流滿面的哽咽表示，媽媽最愛你，你是最棒最優秀的，救了很多人。

無照駕駛的未成年屁孩，今天也在自己的媽媽陪同下，2度探望楊庭豪並向和他再度道歉，然而楊庭豪的家屬仍是不願領情，將其拒絕於門外，此位屁孩表示：「未來長大若有能力，會代替楊庭豪孝順他的父母的」。

(中時新聞網)