新竹市長林智堅（左 ）到嘉義參訪，與嘉義市長黃敏惠（右）一起體驗手作杉木小板凳。（呂妍庭攝）

新竹市長林智堅（左 ）到嘉義參訪，與嘉義市長黃敏惠（中）一起體驗手作杉木小板凳。（呂妍庭攝）

新竹市長林智堅（左 ）到嘉義參訪，與嘉義市長黃敏惠（右）一起體驗手作杉木小板凳，兩人簽名後互贈給對方。（呂妍庭攝）

林智堅下午與黃敏惠在「國王‧蝴蝶‧秘密基地」品嚐咖啡，與老闆吳連銘、阮劇團團長汪兆謙進行交流。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠與新竹市府團隊熱情合照。（呂妍庭攝）

為象徵姐妹市的融合，嘉義市長黃敏惠一度換上和新竹市府團隊神似的藍外套，讓市府團隊又驚又喜。（呂妍庭攝）

新竹市10月將舉辦「2020台灣設計展」，「2021台灣設計展」則由嘉義市接手承辦，今4日新竹市長林智堅率團隊到18年的姐妹市嘉義市參訪，首度與市長黃敏惠在嘉義同框，兩人不但就設計展進行分享及交流，林智堅更誇黃敏惠是值得學習的政治前輩。

林智堅下午先到嘉義市文創產業園區，與黃敏惠一同製作小板凳，簽名後互贈對方，並在園區內的「國王‧蝴蝶‧秘密基地」品嚐咖啡，與「國王‧蝴蝶‧秘密基地」老闆吳連銘、阮劇團團長汪兆謙進行交流。

接著林智堅一行人搭上嘉市目前最受歡迎的電動公車前往嘉義製材所，由林鐵處團隊導覽解說，晚餐則在躍上國際影音平台Netflix《世界小吃》的林聰明沙鍋魚頭用餐，現場黃敏惠還開起直播，呈現兩位首長的真實互動。

林智堅除稱黃敏惠是政治前輩「值得學習的對象」，進一步提到新竹市與嘉義市在台灣的城市發展上有很多共同點，兩座城市都有很多古蹟群、文化底蘊都豐厚，在城市治理上可互相學習。

黃敏惠說，嘉義市與新竹市締結姐妹市已18年，嘉義市明年也爭取到2021年台灣設計展，上月才市府團隊才到新竹取經，看到很多值得學習的地方，承諾今年在新竹市登場的台灣設計展，嘉義市府團隊絕不缺席。

(中時 )