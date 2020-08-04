台灣年度盛事「澎湖國際海上花火節」因疫情引爆報復性出遊而更添人氣，為讓美麗的花火影片第一時間全球火爆分享，5G高速網路即時分享扮演關鍵性角色！台灣大哥大特別在花火節主要景點開通 5G 服務，讓菊島網美們能飇速分享！台灣大預計8月底全台與澎湖等19個縣市精華區都能提供5G訊號涵蓋，展現台灣大佈局5G建設的決心。

台灣大哥大於7月1日5G開台後加快擴建5G網路建設的腳步。看到疫後出遊的需求，同時為加速提升澎湖居民的收訊品質，在花火節盛典7/6開幕前加緊施工建置5G，在漁人碼頭、馬公機場、觀音亭、第一漁港、馬公市中正路商圈、甚至是知名蔥油餅排隊美食等景點開通 5G 服務7月底在菊島諸多打卡勝地實地專業量測，台灣大為唯一提供高速5G網路服務的電信業者。台灣大除了以5G應援火花節外，也已在為9月12日接棒起跑的澎湖國際海灣燈光節預為籌備5G佈建，要讓旅客屆時在相關景點也能享受5G服務。

台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大在開台前即利用大數據分析目前用戶於室內外不同環境下行動數據的使用密度，包含同時有多少用戶連線、個別用戶的頻寬使用需求等參數，藉此預測5G先期用戶的主要使用地點，智慧選擇建置5G網路的順序，以台北市為例，信義商圈、西門町商圈、SOGO商圈及台北車站站前商圈就是應優先開通5G服務的使用熱區。台灣大預計年底前完成全台都會精華區4,000座3.5GHz高速基站。在離島部分，除了已在澎湖提供5G服務外，9月起台灣大5G訊號還將涵蓋金門、馬祖。

為提供用戶更好的行動收訊品質，台灣大整合4G+5G頻段，以700MHz頻段涵蓋廣、傳播距離遠、訊號衰減最小的特性，搭配5G 3.5GHz頻譜高網速、低延遲、廣連結，讓5G用戶享受高品質的行動網路服務。此外，台灣大也推出外出或在家都能享有高速上網的5G「好速成双」專案，搭配使用企業級無線網路設備服務「Wi-Fi 6」，讓多人在家高速連網，通通能高速飆網。

(科技)