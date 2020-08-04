桃園市壽山巖觀音寺4、5連兩天舉辦觀音菩薩遶境祈福，沿途行經新北市與桃園市區。（廟方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市壽山巖觀音寺4、5日舉辦觀音菩薩遶境祈福，沿途行經新北市與桃園市區，桃園市長鄭文燦與議長邱奕勝也到場扶轎，為桃園市民祈福，吸引許多信眾與鼓陣藝閣花車隨行，場面相當熱鬧。

桃園市長鄭文燦表示，壽山巖觀音寺是桃園最古老且重要的信仰中心，希望透過觀音菩薩遶境過程，保佑桃園市民平安及各項建設發展順利，尤其祈求菩薩保佑今年新冠肺炎疫情防疫工作順利進行，讓市民朋友免於疫情威脅，當然也很感謝董事長林正峰與各議員對閩南文化傳承的用心與督促，未來市府也會持續協助辦理相關活動，希望能讓傳統的閩南文化被更多人看見，進而永續傳承。

廟方為了延續閩南文化與觀音菩薩的信仰，已連續5年開辦「桃園觀音菩薩文化節」系列活動。由於壽山巖觀音寺的主要信眾分布在桃園市與新北市，因此遶境路線以兩縣市為主，並分成甲、乙兩隊進行巡迴。每年都有許多鄉親隨香或在路線中擺桌參拜，像是龜山區兔坑里在社區內的兩個據點擺放案桌，當地居民表示擺出案桌就是要恭迎神明，以表虔誠之心。林正峰表示，希望透過遶境將佛祖慈悲廣布，也歡迎善信大德一起加入隨行行列、祈福保平安。另外，因為疫情關係，遶境隊伍在5日傍晚17時在市立體育館集結，請參與隨香護駕回鑾的民眾，記得配戴口罩。

「2020桃園觀音菩薩文化節」6日還有恭迎菩薩回娘家、百人誦經及揹菩薩祈福活動。另外7日還的觀音之夜晚會，邀請許多社區與學校進行才藝嘉年華展演，達到寺廟、社區共同連結的目標；晚間23時15分還有最重要的觀音菩薩成道紀念日祝壽大典等。

(中時 )