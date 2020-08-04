TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴一封給大陸區員工的全員信曝光。信中稱，美國的目標不是藉由CFIUS（美國外資投資委員會）強迫出售TikTok美國業務，而是要禁用TikTok；並稱過去兩年許多國家的反華情緒升高，當前氛圍下公司必須預期未來會有更多困難。

據路透報導，張一鳴表示，多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS以musical.ly併購危害國家安全為由強制TikTok美國業務出售給美國公司，但這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多。

TikTok正遭受美國總統川普和其他美國政客的猛烈攻擊，被指構成國家安全風險；而微軟則可能收購美國業務。

美國總統川普週一表示，美國政府應該從TikTok美國業務的出售交易中獲得「很大一部分」資金，並警告說，若沒有出售給一家美國公司，他將於9月15日禁止TikTok在美國的服務。

張一鳴稱：「我其實很理解，人們對一家大陸人創立走向全球公司有很高的期待，但是沒有很充分和準確的信息，加上民眾對當前美國政府很多行為有怨氣，所以容易對我們有特別激烈的批評。」

字節跳動週一表示，正在考慮把TikTok視頻分享平台的總部遷往海外。而此前有英國媒體報導稱，該部門的總部可能會搬到倫敦。

(中時新聞網)