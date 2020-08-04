上緯投控（3708）4月中國產能已陸續復工。伴隨新中國市場遞延訂單陸續出貨、客戶需求逐步回溫，7月營收8.74億元，月增4.78％，年成長85.81％，連四個月改寫新高紀錄；前7月營收43.4億元，年增22％。

上緯投控去年處分離岸風電業務子公司持股，第三階段收益將分兩次認列，一部分預計今年第三季前，貢獻財報表現。目前營運重心回歸風電樹脂、相關材料供應；事業群包括環保耐蝕材料事業、環保節能材料事業及碳纖事業開發。

上緯投控與國際風機大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、MHI Vestas簽訂合作供應合約，成為大彰化離岸風電建設啟動後，受惠供應鏈之一。

上緯指出，MHI Vestas風機葉片簽訂合作協議，當中拉擠碳板除通過國際風機大廠認證並取得訂單；去年下半年拉擠碳板用於風電葉片大樑已小量出貨，預計今年將會大幅增加。另會與大陸主要風機廠確立合作項目。

上緯投控也訂下未來五年計畫，環保耐蝕材料在亞洲市占率逾25％；風電葉片材料依據全球預估裝機容量50～55GW，市占率逾25％；拉擠碳板與風電預浸布在全球市占率30％。

此外，上緯投控旗下持股88.75％子公司上緯新材料申請中國上市案，已於7月中旬獲上海證交所科創版上市委員會審議通過，最快9月有機會掛牌，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。

(工商 )