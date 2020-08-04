後藤真希開啟「早安少女組。」的黃金年代。(本報系資料照)

娛樂8點半》後藤真希曾是日本團體「早安少女組。」的成員，當年年僅13歲的她，以壓倒性之姿從成員海選脫穎而出，在加入早安少女組後的首支單曲《LOVE MACHINE》更創下累積164萬張的銷售佳績，讓外型與音樂實力兼具的後藤珍被封為「最強top」，也是團內最受歡迎的成員，星途備受看好。無奈演藝圈競爭殘酷，後藤真希單飛後聲勢大不如前，後來順勢從少女偶像轉型為媽媽藝人，未料又鬧出出軌風波，形象徹底崩壞。

曾被製作人淳君激讚「十年難得一件逸才」的後藤真希，開啟了「早安少女組。」的黃金年代，2001年她趁勢推出SOLO單曲，發行第一天就撞上日本兩大天后宇多天光與濱崎步唱片大戰，但後藤真希還是創下Oricon公信榜首次登場就空降冠軍的最年少保持者記錄，足見當時她人氣之旺。

後藤真希單飛後走性感路線，G奶身材火辣。(取自日網)

之後從「早安少女組。」畢業單飛的她，聲勢大不如前，加上歷經母親過世、弟弟後藤祐樹竊盜被捕，讓後藤真希身心俱疲，2011年宣布暫退演藝圈，並在2014年嫁給小3歲圈外男友，順水推舟地轉型成為通告藝人，上節目分享家庭幸福與媽媽經。

後藤真希平靜的日子並未持續多久，2019年《週刊文春》驚爆她出軌前男友，兩人天雷勾動地火，短短24小時內在平價酒店房間中2度發生關係，事後被老公得知怒不可遏，將小王一狀告上法庭，要求對方賠償330萬日幣(約91萬台幣)，後藤真希更寫下悔過書，坦承與前男友發生肉體關係。

但後藤真希的前男友也相當委屈，不甘心地秀出與後藤真希的對話紀錄，反控明明就是後藤真希多次向他抱怨受不了老公家暴、控制欲強，透露想要離婚的念頭，讓他一心只想著要救出後藤真希，才會衝動搞錯順序，跑到東京找她，因此拒絕後藤真希老公的索賠。

最令人傻眼的是，後藤真希以親筆信為不倫風波道歉時，竟聲稱前男友所謂的家暴，只是她與老公吵架的過度表現，而且老公也已經原諒她，未來會努力修復夫妻關係，一席話不僅讓前男友從英雄救美瞬間陷入兩面不是人的尷尬處境，也令人讚嘆後藤真希老公肚量之大。

(中時新聞網)