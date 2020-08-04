今（4）日舉行的台灣棒球名人堂第7屆名人表彰儀式，入選的4位跨世代巨投除了球場上的成就早已廣受肯定，對於棒球人生堅持到底的態度更是令人敬佩！

旅日「鐵臂投手」莊勝雄透過預先錄製的影片表示，自己的條件並不理想，卻能不斷為國爭光，並在職棒場上獲得佳績。如今年輕一代球員的身材大都很優越，一定要朝著目標不斷努力，別輕言放棄。對於入選台灣棒球名人堂第7屆名人，莊勝雄感性十足地說：「棒球人生沒有白走一遭。」

台灣棒球名人堂第7屆名人表彰儀式，左起：體育署副署長林哲宏、吳明捷的外甥鍾志正（代領）、李憲宗、莊勝雄的妹妹莊珮君（代領）、郭泰源。（台灣棒球名人堂協會提供／廖德修台北傳真）

與莊勝雄同一時期在日職奮戰的「東方特快車」郭泰源則說：「進入名人堂並不是結束，而是另一個開始，要回饋棒球界。」至於具體的作法，他也會再仔細思考。

郭泰源致詞時還「虧」了中華棒協副理事長趙士強，由於1983年漢城亞錦賽中華、日本之戰下雨，擔任一壘手的趙士強漏接一個內野高飛球，導致日本隊逆轉獲勝。因此中華隊必須在翌日連贏韓國、日本隊（加賽）才能取得1984年洛杉磯奧運的參賽資格，也才有郭泰源兩場共投17局無失分，「兩戰成名」的輝煌事蹟。

當然，郭泰源也深深感謝趙士強，如果不是他在對日本加賽那一戰9局下揮出再見全壘打結束比賽，郭泰源可能還要再撐下去。也就是這一轟讓兩人都成了英雄，後來各自闖出一片天。

(中時 )