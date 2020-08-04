台中市詹姓女子為救美國女網友「南希」一命，急著到銀行要匯款新台幣72萬多元，警方及行員發現疑遭詐騙苦口婆心勸阻，詹女拿出「南希」就醫急需動心臟手術照片，眼尖的警方立刻識破，根本是做牙科檢查照片，詹女才覺醒差點陷入跨國詐騙集團圈套。

台中市第一警分局繼中派出所在7月31日上午11時接獲轄區銀行通報疑有詐騙集團個案，警方趕往現場發現，詹女臨櫃要匯款美金2.5萬元（折合新台幣72萬5千元）給國外朋友「南希」，但疑點重重。

詹女表示，她在今年7月時在社群軟體認識女網友「南希」，她自稱是在美國就學的德國人，近日因心臟疾病急須動刀治療，請詹女匯款救她一命。警方告知詹女這是典型的詐騙手法，但是詹女堅信不移，心急地跳腳地強調：「這是真的！她要去開刀了」。

詹女並出示手機內「南希」所寄來要接受心臟開刀等照片為證，有的躺在病床上、有的正接受診療。警方立即發現漏洞百出直接打臉，有1張檢查照根本就是「牙科檢查」；而「南希」躺臥病床照則是粗糙修圖製成，詹女至此才恍然大悟。

詹女感謝警方及銀行行員合作，保住她日夜勞工作存下來積蓄。警方表示，詐騙集團的相關破綻其實顯而易見，只是受害人常身陷圈套，而忽略細節。

(中時 )