立委蘇震清涉收賄2000萬遭收押禁見，消息傳回地方後，支持者看法兩極，有人怒訴選前2個月「莊下蘇上」大家一路相挺，但卻換來醜聞，而有人則肯定蘇不分黨派的服務精神，但很擔憂無人在國會上代表屏南鄉親發聲。

挺蘇的地方人士指出，蘇在地服務不分黨派又周到，不僅服務處多、助理也多，他是自費多請助理來服務民眾，此外還設有親自為民服務的「固定門診」時間，每次他都是親自與民眾接觸，他的服務精神受藍綠肯定，所以私交也是不分黨派。

「現在彷彿是大家的主治醫師被抓走了。」他說，發生這種事情大家都很遺憾，但換個角度想，現在台灣立委是單一選區制，意即1個選區只有1個立委，而蘇就是代表屏東第二選區（屏南）的唯一立委，如今他遭收押，是否等於目前屏南在中央的代表性是零？

他強調，即使有不分區立委重視屏南鄉親權利，但也無法全面代表屏南，不分區是聽從黨中央的，所以蘇遭押一事，影響的層面非常廣。

相較之下，另派「支持者」講到此事則是憤憤難平，他們激動地說，選前2個月「莊下蘇上」來得突然，而當下大家雖還摸不著頭緒，但也都信任黨的決定並遵循，全面動員大力相挺，最後幫他拿下勝利，不料，現在換來的卻是如此不堪的局面。

另有淺綠派認為，蘇家名聲不佳，民進黨中央執意要「挺蘇」，就是自毀前程。資深綠營人士則擔憂，蘇案會讓年輕人對民進黨產生問號，負面效應恐擴散。

「這是給從政者的一大警惕。」立委莊瑞雄則說，會收押是因為法院有一定的事證，不過他相信蘇委員會努力證明自身清白，但不管真相如何，立院與各政黨的形象都受重創，仍盼司法勿枉勿縱查得水落石出，同時也請鄉親放心，立委服務精神不變，大家會互相幫忙。

(中時 )