振興三倍券自7月15日開放領券以來，民眾參與相當踴躍，已逾八成領取或綁定數位工具，為方便身居國外的民眾因健保卡隨身攜帶在海外，或回國補辦戶籍，短期內無法取得健保卡者，放寬得以身分證領取三倍券；此外，針對14歲以下未領有國民身分證民眾亦放寬得以戶口名簿取代領取三倍券。

依據「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」第四、五條規定，符合於國內現有戶籍之國民資格且領有健保卡者，應持健保卡領取振興三倍券，考量部分國民，因就學、工作等因素身居海外，且所持健保卡亦在國外；或因已回國補辦戶籍，但囿於申請健保卡尚有六個月之等待期，始能取得卡片，為便利民眾領取，爰放寬領取時，持委託人（身居海外國民）或本人（已回國補辦戶籍者）之身分證、14歲以下未領有國民身分證民眾得以戶口名簿取代，受託人並須出具身分證明文件，即日起各地郵局可受理該項領取作業。

振興三倍券自7月15日開放領券，至8月4日下午1時累計已超過1,857萬人領取，其中於超商、超市預訂領取者有近1,031萬人，直接至郵局領用者約826萬人；數位綁定約176萬人，領用及數位綁定共2,033萬人，已超過8成6國民領用，顯示民眾對振興三倍券的支持；相關部會也針對特定領域相繼加碼，推出振興券相關措施，還有各地店家搭配推出各式各樣的加碼優惠，使振興三倍券不只一千變三千元，更是加碼再放大。

第三梯次紙本預訂已於8月1日開放，至7日截止，尚未領取三倍券民眾請把握預訂時間，亦可於12月31日前綁定數位三倍券；另提醒第一梯及第二梯次於超商預訂但尚未領取之民眾，於即日起可持健保卡至各地郵局領取，已領券民眾於12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起可至全國金融機構辦理兌領作業。

(工商 )