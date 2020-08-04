「Taiwan is helping」精神延伸至保險業輸出InsurTech，台灣第一大外資壽險公司安聯人壽於宣布推出亞太壽險業第一個旗艦級數位業務管理利器「Allianz Perform 安聯i效率APP」，首創以目標導向設計的業務管理工具，結合業務員績效與顧客關係管理功能，協助新進壽險顧問，或具管理職的壽險業務主管，透過Allianz Perform 安聯i效率的目標管理模式，掌握個人或團隊的工作進度與職涯發展規劃。

Allianz Perform 安聯i效率擁有領先國際的使用者介面設計，並肩負跨國企業之國家代表隊責任，將台灣團隊開發之InsureTech出口至安聯亞太各國，首發除了在台灣與泰國同步上市外，並將陸續於印尼、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡等國家發光發熱，讓安聯亞太業務團隊的數位工具都有一致性的業務操作體驗。

「全面發展數位化」一向為安聯集團力推之業務發展策略，安聯亞太壽險執行長暨台灣安聯人壽董事長艾努莎（Anusha Thavarajah）表示，「『守護你的未來』是安聯集團的重要使命，我們不只保障事業與客戶，更將業務同仁、員工、社區和環境一併納入保障範圍，為了達成目標，一大關鍵在於轉型，尤其是數位轉型。新冠肺炎危機迫使世界採納全新的數位辦公形態與生活方式，Allianz Perform 安聯i效率不僅確保數位轉型順利實現，支援業務同仁推動各項壽險業務，更重要的是，Allianz Perform 安聯i效率立下了良好典範，成為亞太區集體奧援業務員通路的成功案例，未來我們將持續開發數位工具，招攬並培育更多人才進入業務團隊，以期打造更專業、高效的團隊，為客戶提供更優質的服務。」

2016年，Allianz Discover 安聯i探索從保障需求出發，改變了消費者購買保單的既有思維與方式；2020年，Allianz Perform 安聯i效率對業務組織發展及管理，帶來了革命性的改變！安聯人壽總經理林順才指出，除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，安聯同時也致力在客戶服務面的數位升級。陸續啟用了安聯ePay電子化轉帳授權服務，『安聯e服務』行動 APP以及安聯智能客服『Allie艾莉』，這些數位工具的開發，從保險銷售到客戶服務的全數位化，逐漸形成一個安聯數位生態系統。今天，安聯數位生態系統又有一個非常耀眼的新星誕生–Allianz Perform 安聯i效率，係安聯首次將數位工具發展的演進延伸到工作的「管理」層面。不論是新進的業務同仁，或是資深的壽險顧問，每個人都能很快上手，從年中開始試營運後，短短三個月即有近65％的使用率。

保險區塊鏈上線宣告 InsurTech浪潮正式來襲！安聯人壽總經理林順才強調，Allianz Perform 安聯i效率的數位績效管理平台上市，不只是象徵台灣安聯人壽經營團隊在安聯亞太的重要貢獻之外，對安聯在台灣的營運發展也是一個重要的里程碑，更展現積極擴大業務員通路的企圖心。安聯i效率除了可大幅提升業務菁英的業務能力，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代搶得先機，更希望超前部署數位發展的布局，成為最新的壽險顧問增員、留才新策略，穩定朝年底五千業務大軍的目標邁進。

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