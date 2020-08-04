朝鮮半島的去核化進程陷入僵局。聯合國最新報告指出，北韓可能已經研發出將核彈頭裝在彈道飛彈上的技術，接下來可能持續投入小型化研發工作，以發展「多彈頭」核武系統。

《路透》報導，聯合國安理會獨立監控專家小組3日提交報告給15個會員國組成的北韓制裁小組，報告引述多個成員國看法指出，北韓在過去的6次核武測試中，可能已成功研發出微型核能裝置，可用飛彈搭載。

據報告內容，北韓的核武計畫仍在持續進行，包含生產濃縮鈾及建造實驗型輕水反應爐，還有1個成員國認為，北韓正試圖發展多彈頭核武系統。北韓自2017年9月後，就沒有再進行核武測試。

北韓領袖金正恩日前表示，「幸虧我們具備可靠而有效的自衛性核威嚇力量，未來不會再發生戰爭，我國的安全與未來也會永遠獲得堅定保障」。

南韓國防部副發言人文洪植4日則回應，國防部已多次重申，朝方的核武小型化技術已達相當水準，但國防部不會認定北韓為擁核國家。目前韓美情報部門正密切關注北韓核武和飛彈相關動向，南韓的軍事專家也預測，北韓可能在核武小型化成功後，試圖研發多彈頭洲際飛彈（ICBM）。

(中時 )