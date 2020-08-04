嘉義縣物資銀行讓民眾或提或推購物籃在貨架上自由挑選想要的東西，行之有年「類購物」領物資方式，讓全聯慶祥慈善事業基金會看見。（呂妍庭攝）

捐贈儀式結束後，蕭英成、周信成及基金會執行長張宜君號召10名全聯員工至資銀行擔任一日志工，協助發放愛心物資給弱勢民眾。（呂妍庭攝）

全聯慶祥慈善事業基金會雪中送炭，捐贈嘉義縣物資銀行一批嬰幼兒尿布、高價位營養品及民生用品等市價130萬物資，嘉惠弱勢族群。（呂妍庭攝）

嘉義縣物資銀行為幫助弱勢民眾，只要符合資格的受扶助對象，可持點數到物資銀行換物資，且為讓受扶助對象有逛超市的感覺，物資銀行讓民眾或提或推購物籃在貨架上自由挑選想要的東西，行之有年「類購物」領物資方式，讓全聯慶祥慈善事業基金會看見，今4日捐贈市價130萬元物資給物資銀行，對因疫情影響，物資勸募少3成的物資銀行來說有相當大的幫助。

嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合會自2012年成立物資銀行，專門提供經濟弱勢民眾物資供應，只要經聯合會評估通過的個案，可依家庭人口數領取點數，再每個月到物資銀行領取物資，服務至今累計1700戶，21萬5867人次受益。

只是上半年因疫情影響，物資勸募大減3成，許多連年捐款的團體或企業不是捐贈縮水，就是喊停，且其中不乏上市公司或公辦民營的大公司，讓聯合會人員一度為物資缺口傷透腦筋，如今獲得全聯慶祥慈善事業基金會雪中送炭，對物資銀行來說不只是及時雨，尤其全聯捐的物資以高價位的嬰幼兒尿布、營養品為主，讓有需要的弱勢民眾又多了一點幫助。

慈善團體聯合協會理事長周信成將感謝狀送給基金會執行長張宜君，感謝基金會長期關心弱勢，縣府社會局長蕭英成表示，政府的財力資源有限，但民間及企業的慈善資源及能量十分豐沛，相信受助者都能感受到社會大眾滿滿的愛心。

(中時 )