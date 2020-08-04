嘉義縣物資銀行為幫助弱勢民眾，只要符合資格的受扶助對象，可持點數到物資銀行換物資，且為讓受扶助對象有逛超市的感覺，物資銀行讓民眾或提或推購物籃在貨架上自由挑選想要的東西，行之有年「類購物」領物資方式，讓全聯慶祥慈善事業基金會看見，今4日捐贈市價130萬元物資給物資銀行，對因疫情影響，物資勸募少3成的物資銀行來說有相當大的幫助。
嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合會自2012年成立物資銀行，專門提供經濟弱勢民眾物資供應，只要經聯合會評估通過的個案，可依家庭人口數領取點數，再每個月到物資銀行領取物資，服務至今累計1700戶，21萬5867人次受益。
只是上半年因疫情影響，物資勸募大減3成，許多連年捐款的團體或企業不是捐贈縮水，就是喊停，且其中不乏上市公司或公辦民營的大公司，讓聯合會人員一度為物資缺口傷透腦筋，如今獲得全聯慶祥慈善事業基金會雪中送炭，對物資銀行來說不只是及時雨，尤其全聯捐的物資以高價位的嬰幼兒尿布、營養品為主，讓有需要的弱勢民眾又多了一點幫助。
慈善團體聯合協會理事長周信成將感謝狀送給基金會執行長張宜君，感謝基金會長期關心弱勢，縣府社會局長蕭英成表示，政府的財力資源有限，但民間及企業的慈善資源及能量十分豐沛，相信受助者都能感受到社會大眾滿滿的愛心。
(中時 )
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