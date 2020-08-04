趙自強表示，打從學生時期一路走來，他接觸各類型表演，還是覺得做兒童節目、演戲給小朋友看最有趣。（鄧博仁攝）

以「水果奶奶」一角廣獲大小朋友喜愛的演員趙自強，2000年創立如果兒童劇團，致力推廣兒童表演藝術。創團至今轉眼20年，雖上半年疫情席捲全球，讓劇團收入掛零，但趙自強仍堅持舉辦20周年互動特展，邀請陪伴劇團成長的民眾一起回味來時路，「這場疫情教訓了我，20年又怎麼樣，一瞬間就能把你打趴，我們面對未來要更謙卑，就要好好回顧過去。」

如果兒童劇團昨(3)日劇場外水管破裂，讓辦公室、排練場、演出空間一度淹水，需靠抽水機搶救。趙自強表示，劇團20年來大大小小的危機都碰上過，如被偷錢、SARS、演出中遇到地震、水災等，但這些事情都可以解決，當沒人要進劇場看團隊辛苦製作的戲，這才是最可怕的事情。

趙自強透露，新冠肺炎疫情就大大打擊了團隊，病毒讓人就算想進、卻也不敢走進劇場，如今終於等到疫情趨緩，自然要堅持推出20周年互動特展，連結過往曾看過任何一齣戲的粉絲，或是現在仍非常喜愛觀看團隊演出的觀眾。

如果兒童20周年互動特展中，陳列劇團至今所創作的38場大戲海報，如改編自經典莎劇《羅密歐與茱麗葉》的《公主復仇記》、自原住民神話延伸的《雲豹森林》等。劇團更邀請戲迷，只要自認是年紀最大的戲迷、最小的戲迷、看過劇團最老的戲、最多的戲，或是從最遙遠的地方來支持劇團，都歡迎與劇團聯絡，提供證明來換取神秘小禮物。

趙自強表示，20年前創團是因為想改變生活。當時的他，已在電視台以「水果奶奶」一角廣獲大小朋友喜愛，「但電視台工作型態是這樣的，你不能走遠，必須要等待通告。我希望能在早上睜開眼睛就知道自己要做什麼、當天又有甚麼活動，我想知道我可以怎麼運用說故事的才華，創團以後我每天都忙碌得很開心，為孩子不斷嘗試新的創作。」

趙自強表示，打從學生時期一路走來，他接觸各類型表演，還是覺得做兒童節目、演戲給小朋友看最有趣，也能從中獲得啟發。特展中放映了20年來從未公開過的舞台劇錄影，是他過去從沒想過要播放的，希望藉此次邀請大家一起回首過去，展望未來。

趙自強表示，疫情加上創團20年的到來，讓他有更多啟發，認為劇團未來要往輕量化、數位化及增進互動性邁進。輕量化指的是要增加戶外、小型演出，觸及更多觀眾；數位化則是要思考如何將劇場結合科技，將部分活動轉往線上進行；互動性則是讓小朋友能在看戲過程更投入，增加動腦筋的環節。

如果兒童劇團20週年互動展自即日起於台北市藝文推廣處一樓展出至8月30日，開放民眾免費入場。

(中時 )