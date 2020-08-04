「豪辦」市場發燒！「聯聚中雍大廈」被重量級窗簾大廠-億豐工業，砸下11.7億元，一口氣「掃」進四個樓層，每坪成交價也站上65.89萬元，穩站中台灣「豪辦王」寶座。

商用不動產市場再寫驚歎號！今天億豐公告，砸下5.904億元，買下聯聚建設的「聯聚中雍大廈」頂級辦公大樓，位於台中市西屯區市政北七路98號，購買樓層包括：22樓之1、22樓之2、26樓之1、26樓之2，總計四個單位、兩個樓層。

換算每坪成交價達65.89萬元，穩坐中台灣「豪辦王」寶座。

億豐去年三月也公告，以5.8億元，買下「聯聚中雍大廈」的23樓之1、23樓之2、24樓之1及24樓之2，兩個樓層、共四個單位。

總共一年多以來，「聯聚中雍大廈」頂級辦公大樓已被億豐「打包」走四個樓層、共八個單位，包括：22樓2個單位、26樓2單位、23樓2單位、24樓2單位，大手筆砸下金額，合計就11.7億元，霸氣程度令人咋舌！

聯聚建設總經理王于娟表示，「聯聚中雍大廈」迄今已銷售逾八成，是許多企業主設立台灣營運總部最佳首選，未來聯聚還是會有再開發頂級辦公大樓的計劃，目前正進行。不只是豪辦市場出現台商回流置產潮，連大戶豪宅都有，這一波資金行情，可望持續延燒。

(工商 )