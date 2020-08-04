7月外資匯入搶攻台股衝新高行情，激勵新台幣升勢強勁，央行進場阻升穩匯率，力守29.5元防線，但根據台北外匯市場發展基金會公布的7月新台幣有效匯率指數（REER）仍居今年來高點的94.55，不利出口價格競爭力。

匯銀主管表示，7月新台幣升幅雖低於多數相對應的一籃子貨幣，但主要是央行尾盤作價阻升，REER與6月為持平。7月國際美元走弱，統計新台幣當月升值0.54％，主要非美貨幣的英鎊飆漲6.95％、歐元強升5.82％、澳幣勁揚4.99％、日圓上衝3.14％，其他星幣、人民幣、馬來幣、韓元各升值1.83％、1.36％、1.01％、0.98％，僅泰銖及印尼盾各貶1.04％及2.36％。

台北外匯市場發展基金會計算的新台幣REER，為新台幣對應一籃子貨幣變動，通常新台幣升值或貶值，反映在REER為同向的走高或下滑，但對應的主要貨幣升貶幅大小，也有決定性的影響。當一國貨幣的REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER上揚不利出口價格競爭。

7月金融市場延續6月的發展，匯銀主管指出，國際上因解封恢復經濟活動，二波肺炎疫情趨嚴峻，美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）攜手續唱鴿調，寬鬆無極限，資金滿溢熱錢流竄，主要股市大反彈，並引發非美貨幣走升，老大（央行）延續6月底擴大尾盤阻升力道的做法，否則當月升幅估計將大於韓元。

匯銀主管強調，儘管央行主動發布進場調節訊息，宣示全力捍衛新台幣匯率穩定的決心，但REER仍未見回落，主要是今年以來新台幣真的強，累計至7月底升值2.05％，在主要亞幣中，升幅僅次於避險貨幣日圓的4.02％。

(工商 )