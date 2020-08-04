苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，協助農友進行特色加工產品的開發，降低民眾投入農產加工風險。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，4日揭牌開幕，農委會副主委陳駿季（中）等人參觀農產加值打樣中心。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，4日揭牌開幕，農委會副主委陳駿季（左二）、立委徐志榮（左一）等人參觀農產加值打樣中心。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，協助農友進行特色加工產品的開發，降低民眾投入農產加工風險。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，協助農友進行特色加工產品的開發，降低民眾投入農產加工風險。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，協助農友進行特色加工產品的開發，降低民眾投入農產加工風險，試營運期間提供免費加工打樣服務，廣受好評，4日辦理開幕儀式，擴大服務能量，預計明年9月前仍維持免費服務。

苗栗農改場斥資250萬元整修場內老建築作為農產加值打樣中心基地，並投入300萬元設置各式乾燥、焙炒、粉碎及碾製等設備，協助農民投入在地特色加工產品研發，提供加工打樣服務與諮詢，並採申請方式，與農民先溝通確定加工方向與模式後，再依據現有設備做加工打樣，農民進行農產加工試做後，可作為自行購置加工設備或代工生產評估參考，大幅減少初創風險。

苗栗區農產加值打樣中心4月中旬設置完成後，開放試營運廣受好評，已受理22件水果和稻米等打樣。4日農委會副主委陳駿季、農改場場長呂秀英、苗栗縣政府祕書長陳斌山與立委徐志榮等人揭牌啟用苗栗區農產加值打樣中心，未來將服務北部農民，提升銷售效益。

呂秀英指出，打樣中心能讓農友了解產品是否符合構想與需求，且不必貿然就挹注大批資金，場方增加相關人力之外，希望將來能與國立聯合大學、國立苗栗農工、大湖農工等相關食品科系合作，強化食品研發與人才培訓。

陳駿季表示，以往各類水果以生鮮行銷居多，但若遇上不可抗力因素必須延後銷售時間，或變更產品態樣，加工即為不錯選擇，有了打樣中心為農民預產特色產品，未來也將由專業團隊協助農民加強加工品設計外包裝，提升行銷品質。

(中時 )