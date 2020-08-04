雲林縣長張麗善（左）表示將求助行政院長給高工業汙染的雲林縣專款補助，縣議員李明哲（右）表示，雲林縣不求雨露均霑，給一點毛毛雨就心滿意足了。（周麗蘭攝）

審計部雲林審計室今（4日）受邀到縣議會報告108年雲林縣總決算審核結果，多名縣議員提及前瞻建設計畫需負擔配合款，雲林縣財政困窘，統籌分配稅款又少，審計室提醒「應妥謀財源因應」，避免舉債；縣長張麗善表示，將拜訪行政院長。

雲林縣政府四月間送出108年雲林縣總決算暨附屬單位決算至雲林縣審計室，審計室完成審核提出報告，審計官兼主任王文助4日受邀到雲林縣議會臨時會報告。

縣議員李明哲、陳俊龍、林建鴻指出，雲林縣財政不再虛列預算，減債成果獲得得到中央的認可，但對雲林縣財政負擔更重，要不要爭取前瞻基礎建設計畫是兩難，因為縣府拿不出那麼多配合款

李明哲表示，如果地方配合款比例能夠縮小， 或中央負擔全額，對偏鄉或財政不佳的弱勢縣份才有實質幫助，否則前瞻計畫對六都而言是大者恆大，其他縣市弱者恆弱。

雲林縣審計室主任王文助表示，雲林縣108年度減債8億6000多萬元，長債占比降到32.68％，獲得中央肯定；108年、109年不再虛列預算，也足為各縣市編列預算的楷模，雲林縣目前比較困難的是中央推動前瞻基礎建設計畫，必須編列相對配合款，雲林縣的自主財源相當不足，如果繼續推動，除獲中央補助之外，後續必須依賴舉債，財政負擔相當沉重。

王文助建議，縣府應加強財政管理，持續進行財政改革的措施，包括自籌經費、自籌規費。對能有獲益的建設例如立體停車場，非常樂見增加營運廠商的甄選，以增加現有財源。

縣長張麗善表示，雲林縣長期以來財源不足，但她上任後打破慣例，不再浮編、虛列歲入預算，今年獲得財政部考核第四名，得到2500萬元獎勵金，但全縣的財政高度仰賴中央補助，占61.33％。

她表示，前瞻基礎建設計畫第二期已展開，地方自籌款至少11％，雲林真的是有困難，行政院擁有6％特別統籌分配稅款的分配權，她打算拜訪行政院長拜託給予更寬裕的財政協助。

她說，雲林縣是高汙染的縣市，石化區每年上繳中央400至500 億元，行政院應該能夠給予雲林更多專款補助，或降低配合款。

李明哲表示，行政院動則補助3000億、4000億元弭平特定縣市的財政缺口，雲林縣只要求30億元就好，不要說雨露均霑，給一點毛毛雨就心滿意足了。

(中時 )