民進黨立委蘇震清疑涉SOGO經營權案收賄遭北檢聲押獲准，消息傳回地方，蘇嘉全妻子洪恒珠為姪子抱屈表示，他認真服務，每天天還沒亮就到台北，下午又趕回選區服務，可以去地方探聽他會收錢嗎？相信他絕對清白。

但洪恒珠也質疑，為何要針對蘇家而來，她認為背後有股力量在操作，但並不清楚意圖，也根本不知道是誰，直呼政治真的太可怕了！

(中時 )