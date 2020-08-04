蘇震清遭收押 蘇嘉全妻：相信姪子是清白的 19:132020/08/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洪恒珠相信蘇震清是清白的。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委蘇震清疑涉SOGO經營權案收賄遭北檢聲押獲准，消息傳回地方，蘇嘉全妻子洪恒珠為姪子抱屈表示，他認真服務，每天天還沒亮就到台北，下午又趕回選區服務，可以去地方探聽他會收錢嗎？相信他絕對清白。 但洪恒珠也質疑，為何要針對蘇家而來，她認為背後有股力量在操作，但並不清楚意圖，也根本不知道是誰，直呼政治真的太可怕了！ (中時 ) #洪恒珠 #清白 #服務 #地方 #蘇震清 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 網湧臉書留言 轟韓不手軟 徐永明涉貪卻好安靜 ？黃捷：不方便 - 政治 蘇震清涉貪2000萬 屏東縣長、2綠立委同說4個字 - 政治 蘇震清遭收押禁見 屏南支持者看法兩極 - 政治 徐永明80萬交保原因曝光 網嗆：有期約就該死了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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