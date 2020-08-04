科技業財報強勁表現，淡化經濟數據負面影響，全球股市漲跌互見，資金續流入股票型ETF，近一周淨流入13.4億美元，以歐洲股票型ETF淨流入10.1億美元最多，其次日本及全球股票型ETF分別淨流入9.4億及8.1億美元，美國股票型ETF轉為淨流出7.6億美元，大陸股票型ETF淨流出7.2億美元，亞太股票型ETF淨流出4.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球股市7月續漲5％、新興股市更大漲超過8％，均為連續四個月收紅，8月盤勢預料將聚焦美國新一輪財政刺激政策。近期部分國家疫情升溫讓政府延長緊急狀態或加強防疫措施，可能壓抑未來經濟復甦力道，所幸各國政府及醫療體系在應對疫情上已較有經驗，預期全球再出現大範圍封鎖的機率不高，輔以全球央行延續低利寬鬆，有助提供景氣下檔支撐。

富蘭克林證券投顧指出，疫情前中美貿易紛爭已影響全球經濟復甦步調，更加劇中美二大國爭霸競爭情勢，在兩國各自扶植新經濟產業、重塑產業供應鏈以強化國家競爭力的長線趨勢下，新一輪牛市機會應運而生。建議掌握美股及陸股兩大主軸，側重科技及生技醫療創新產業為首選。黃金基金短線創高後震盪難免，積極型可採逢回加碼或定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，肺炎疫情大流行前，數位化轉型已在進行中，經濟危機則進一步加速其發展，在這樣的環境中，能夠滿足人們與朋友和家人互動、購物和付款、治療疾病及度過休閒時光方式轉變的需求，增加營收及獲利的企業，投資者將給予溢價。科技業是史坦普500指數中最高品質且資產負債表健康的產業之一，相信更為穩健的結構及獲利，將使科技類股持續受到市場青睞。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德認為，隨著不確定性帶動金價走揚，有利金礦商實現收益，預期未來幾年金礦股表現，仍將與黃金維持著高度的相關性，多數礦商開採成本相對僵固，因此黃金漲勢更加直接的挹注現金成長。隨黃金均價超過1,700美元，顯著改善整體產業的現金流，只要黃金多頭趨勢維持，預期將持續使金礦商受益，目前布局仍著重具長期礦脈，以及成長初期的中小型金礦商，尋找金價走揚下的投資機會。

(工商 )