近期日本迴轉壽司紛紛來台展店，愛吃壽司的老饕有福！繼「金澤美味壽司」上個月於台北SOGO忠孝館試營運，「日本美登利壽司」台灣一號店將於8月7日早上11點正式開幕，撩起消費者想嘗鮮的口腹之慾。

屬平價壽司的美登利壽司，除了梅丘本店，在澀谷、吉祥寺、銀座等地區也都有設點，於日本標榜築地直送海鮮，憑藉其高CP值、季節限定菜單及限定活動，其鮭魚卵軍艦壽司、大紅蝦握壽司、炙燒三味（三貫一品的組合）、熟食三味（玉子燒、豆皮、熟蝦）等皆為饕客愛點的品項，每逢用餐時段等上1至2個小時是常態，極受當地年輕族群歡迎，就連台灣觀光客也紛紛前往朝聖，吸引不少死忠粉絲支持。

其實美登利壽司於3月時傳出登台展店的消息，於今年初在臉書設立「日本美登利壽司（台灣）」粉絲專頁，苦等已久的粉絲近日得知8月7日在台北開幕的訊息後，紛紛留言「吃起來」、「想了解是訂位還是現場排隊」，成功炒熱話題。

(中時 )