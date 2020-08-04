南投高商英語營到古蹟文創產業，練習以英語導覽解說。（南投高商提供／廖志晃南投傳真）

因應2030年國家雙語國家政策，及南投觀光首都需求，國立南投高商應用英語科與南開科大外語教學中心合作，舉辦藝文、觀光及文創職場英語能力體驗營，先觀摩中文專業導覽，再由學生進行英語導覽訓練及競賽。

南投高商校長何景標表示，職場英語體驗營學生，先參訪竹籟文創，了解竹編的實作與創意；再到南投縣文化局竹藝博物館，觀摩解說員的中文導覽，進而分組進行英語導覽演練與競賽，雖然有臨場壓力，但在外籍大學生助教的引導下，激發學生的潛能。

參訪國家三級古蹟「藍田書院」，則是讓學生認識古蹟的歷史及建築物，還用手機進行攝影實作，進行英語故事文案撰寫與簡報，最後票選出前12名攝影創作及中英創意文案，再編輯製作成文創桌曆。

何景標表示，應用英語科全力替學生營造全英語學習環境，創造職場英語應用機會，並結合觀光文化資源及南開科技大學專業師資協助，發展出校訂必修「導覽英文」課程，讓學生認識南投縣豐富的觀光文化資源，進而學習應用專業英語文能力，介紹給國外旅客，甚至進行文創、數位行銷等多元的跨域連結與發展，培養學生帶得走的能力，希望學生們都能夠「立足南投，放眼世界」。

(中時 )