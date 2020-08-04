台南市文化資產管理處與台南市文化協會合作出版《出發吧！神獸動物園之旅》。(曹婷婷攝)

跟著遊戲體驗書走入府城巷弄廟宇間，直接與神獸朋友面對面！台南市文化資產管理處與台南市文化協會合作出版《出發吧！神獸動物園之旅》，是配合目前正於台南文化中心展出的「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」製作遊戲體驗書，詳盡介紹展覽登場神獸，讀者穿街走巷，認識府城巷弄廟宇神獸。

台南「三步一小廟，五步一大廟」，寺廟除承載信仰外，亦是展現精湛工藝的場域。文資處自2017年起委託台南市文化協會針對中西區、安平區、北區、東區與南區進行工藝資源調查計畫，實地探尋紀錄廟宇中的傳統工藝及工藝店家，藉此了解歷史城區內傳統工藝的歷史縱深與內涵。

今年文資處配合舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」，與文化協會合作將過去調查結果，有關動物主題以童趣方式呈現，出版《出發吧！神獸動物園之旅》遊戲體驗書，帶領大小朋友遊覽傳統信仰神獸動物園。

西羅殿古稱鳳山寺、聖王公廟，主祀廣澤尊王，正殿左右壁剪黏為人間國寶王保原作品，三川殿水車堵為已故剪黏大師葉進祿作品；三川殿與正殿龍柱石雕則為分別為張木成、施天福作品，是二人在1965年對場施工之作。

西羅殿作為府城歷史悠久的傳統信仰空間，蘊含其中的工藝作品值得細細品味，《出發吧！神獸動物園之旅》中不僅設計找尋西羅殿工藝的小遊戲，更規劃一條串起五條港周遭廟宇的散步路線，此次發表會特選在西羅殿舉辦別具意義。

《出發吧！神獸動物園之旅》內含9個小遊戲、2條散步路線，目前配合特展期間可在台南文化中心文物陳列館購買，展覽結束後，可於文化局通路購得，歡迎民眾在參觀展覽後與親友一起按圖索驥，跟著遊戲體驗書穿梭府城巷弄，實地觀察隱身在生活周遭的動物朋友們，看看這些動物蘊含什麼象徵，感受台南多元精湛傳統工藝。

(中時 )