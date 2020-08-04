貪汙立委蘇震清4人遭銬手環走上囚車 3交保8羈押禁見 (中視新聞)

立委集體收賄案，台北地檢署日前(2)定現任立委陳唐山、趙正宇以50萬元、100萬元交保，辦公室主任林家騏羈押，剩下8人在今天(4日)裁定，徐永明以80萬元交保，其餘7人羈押禁見。

今天晚上7點，蘇震清、廖國棟、李恆隆、陳超明共4人，遭銬手環走上囚車，前往台北看守所。

(中時新聞網)