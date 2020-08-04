貪汙立委蘇震清4人遭銬手環走上囚車 3交保8羈押禁見 19:152020/08/04 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貪汙立委蘇震清4人遭銬手環走上囚車 3交保8羈押禁見 (中視新聞) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貪汙立委蘇震清4人遭銬手環走上囚車 3交保8羈押禁見 (中視新聞) 立委集體收賄案，台北地檢署日前(2)定現任立委陳唐山、趙正宇以50萬元、100萬元交保，辦公室主任林家騏羈押，剩下8人在今天(4日)裁定，徐永明以80萬元交保，其餘7人羈押禁見。 今天晚上7點，蘇震清、廖國棟、李恆隆、陳超明共4人，遭銬手環走上囚車，前往台北看守所。 (中時新聞網) #交保 #4人 #遭銬 #手環 #囚車 也許您會感興趣 推薦閱讀 小米手環5開箱 升級磁吸充電便利性耐用性大增 07:012020/08/01 科技 立委爆集體收賄傳他是白手套 統領二代翁華利200萬交保 17:042020/08/01 社會 小米手環4C開箱 超平價運動手環僅495元可續航14天 07:012020/08/02 科技 難證明施壓修法 陳唐山交保 04:102020/08/02 政治要聞 搜出920萬現金卻100萬交保 趙正宇交保理由曝光 15:302020/08/03 社會 林家騏扛責羈押 2涉案助理不扛了 04:102020/08/04 社會新聞 趙正宇涉貪碎念「辦立委要有把握」竟獲交保 羅智強重砲轟法院 10:382020/08/04 政治 立委集體收賄7人遭押 徐永明「期約」僥倖逃過 16:362020/08/04 社會 徐永明涉貪80萬交保 網友一算後嘲諷：虧很大 16:552020/08/04 政治 徐永明80萬交保原因曝光 網嗆：有期約就該死了 18:312020/08/04 政治 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 「信耶穌撿鑽石」 提倡者 牧師郭美江癌逝 享壽67歲 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 羅霈穎猝逝死狀曝 雙腳發黑暴斃床上 疑猝死前痛苦掙扎 - 社會 羅霈穎陳屍工作室2天 警初步懷疑「疾病引發猝死」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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