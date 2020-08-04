住宅補貼4日起跑，首日已有1384戶申請。(蔡依珍攝)

住宅補貼4日起跑，首日已有1384戶申請。(蔡依珍攝)

住宅補貼4日起跑，首日申辦人潮湧入各區公所和住發處，讓住發處也直呼：「炸鍋了！」今年租金補貼計畫戶數提高為1萬4167戶，且月收和動產條件都放寬，更不限桃園人，首日已有1384戶申請，呼籲民眾保握機會在月底提出申請。

住發處指出，過去僧多粥少的住宅補貼，今年首度採2階段申請，營建署共補助1萬7000戶，再創歷史新高，其中1萬4167戶，連同自購住宅貸款利息補貼提供693戶、修繕住宅貸款利息補貼365戶，在8月受理申請，剩下的2833戶保留到明年1月給下半年才租屋者。

住發處提到，租金補貼今年資格全面放寬，不再限定設籍桃園，只要在桃園租屋者都可申請，且平均每人每月收入從最低生活標準的1.5倍調高到2.5倍，只要低於3萬8203元，且家庭成員都沒有自有住宅，每人平均動產低於22萬5000元、非住宅的不動產價值低於540萬元，都可提出申請，首日租金補貼有1349件、購屋貸款利息補貼28件、修繕貸款利息補貼7件。

住發處指出今年單身和新婚族也合併辦理，單身且未滿40歲者每月最高可補助3200元、單身40歲以上或非單身者每月最高4000元，提醒民眾租金補貼每年都要重新提出申請，8月底前可親至住宅發展處或各區公所遞送申請文件，因應防疫祭出戶外書寫區，和「老客戶」身分證登錄就能列印出舊資料減少填寫時間，也提供線上和郵寄申請，可避免臨櫃和等候，呼籲民眾多利用。

住發處提醒申請租金補貼的民眾於受理申辦期間記得攜帶1.申請人身分證影本,2.戶口名簿影本或一個月內全戶戶籍謄本,3.租賃契約書影本,4.申請人郵局存摺封面影本,5.租賃住宅建物第二類謄本或所有權狀影本,6.其他可供加分條件相關證明(例如：中低收入戶、身心障礙、重大傷病、受家庭暴力或性侵害者及同戶籍子女、新婚2年內、懷孕、原住民、單親家庭、特殊境遇、全國醫療卡)。如有相關問題，請撥打住宅發展處諮詢電話：(03)3324700轉5。

(中時 )