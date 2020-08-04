嘉義市警局執行清道專案2.0，擴大到文化新絲路觀光旅遊人行路網。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警局執行清道專案2.0，擴大到文化新絲路觀光旅遊人行路網。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市部分地區人行道及路面長期遭違規停車族及攤販佔用，引發詬病，嘉義市政府警察局3月配合交通處實施中山路科技執法，獲正面評價，為回應民眾期待，即日起升級為「清道2.0版」，執法路段延伸至嘉義文創園區、檜意森活村和嘉義舊監獄、嘉義公園及舊燈會區等觀光旅遊人行路網，將加強排除人行道的道路障礙，並取締影響人、車通行違規停車，力求還路於民。

市警局長張樹德表示，嘉義市政府以「家意－以城為家City as Home」概念，透過文化新絲路的串聯，榮獲2021年臺灣設計展主辦權，為使嘉市文化新絲路，即文創園區－檜意森活村－嘉義舊監獄路線的人行空間保持暢通，將以清道專案原規畫6條路段，含中山路、林森西路、吳鳳北路、仁愛路、民族路及文化路為基礎，延伸擴展到周邊觀光行人廊帶，進行清道計畫，以確保用路人權益。

市警局統計，今年上半年警察局受理民眾檢舉交通違規計1萬9343件，較去年同期9506件，增加9837件，增加103％，主要是市民以具體行動協助檢舉交通違規，現為回應民眾期待，並擴展觀光行人廊帶，自8月1日起啟動「清道2.0」，呼籲用路人注意交通規則，小心荷包，避免成為馬路三寶。

(中時 )