一名女網友帶爸媽去台東玩4天，逛遍熱門景點，從頭到尾卻沒聽到一句好話，只聽到爸媽連珠炮似的瘋狂嫌棄，讓她氣得直呼「不會有下次了」，網友看到也紛紛搖頭「這就是我不喜歡帶長輩出門玩的原因」、「長輩適合跟團」、「每個點都好美還能嫌」。

金針花海也被爸媽嫌的一文不值 (圖／爆怨公社)

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，趁著假期，她盡心規劃台東4日遊行程，帶著爸媽出門，只希望他們能開心。沒想到爸媽從頭到尾都在嫌，沒吐出半句好話過。她規劃了金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、灌籃高手平交道、太麻里車站與熱氣球等讓旅客讚不絕口的景點，但爸媽對每個地方都很有意見，狂嫌「跑深山看金針花，是沒看過哦」、「金城武樹？一棵樹有什麼好拍，還排那麼多人只為了拍一棵樹」、「神社就神社，有什麼好看的」、「平交道有什麼好拍的，全台灣都有」、「凌晨兩點起床看熱氣球，阿是都不用睡覺嗎」、「琵琶湖也不像枇杷，風景又不好看」。

連日來沿途的嫌棄與酸話，讓原PO備受打擊，她表示，這4天行程中，沒有一天不吵架的，也決定下次出遊絕對不帶父母出門，而且更讓她不高興的是，原本這次預定就是跟朋友出遊，但爸媽想跟才會變成家庭旅遊，沒想到愛跟又愛嫌，那到底出來幹嘛。

原PO也分享了自己的出遊照片，網友看完傻眼，直說「照片超美的，看得我都想去了」、「這行程規畫的真好，下次來參考」、「照片看起來就很享受啊」、「像極了親情」、「這樣都能嫌，我笑了」、「這就是我不想帶長輩出門的原因」、「去台東玩兩次，都還覺得不夠...」、「不喜歡可以，一路嫌真的會人牙起來」。

(中時新聞網)