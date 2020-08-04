國家文藝獎得主林麗珍，曾以代表作《花神祭》獲法國藝術電視台評選為當代八大編舞家，這部巡演世界8國的作品，今年將在台重演。林麗珍表示，她創作時程緩慢，平均約5年完成一部作品，這種緩慢哲學，在疫情下，反而成為這世界最需要的事，「疫情就像是鏡子，讓我們好好看見自己，假如再不繼續好好約束自己，不是疫情不會停止，就是還會有別的考驗，會再出現。」

林麗珍表示，現在世界各地多數劇場已關閉，無法演出，她對於巡演行程已抱持隨緣態度，「在這種狀態下，我們一定要更加謙和，保持中道、柔軟的態度，一切才有空間和機會，同時要心懷最大的感激，感謝大自然、大環境和所有神明。」

現年70歲的林麗珍回憶，36歲那年，有次看到夫婿陳念舟種植的玉之浦山茶花，花瓣天生的白紅交錯，有如水墨在畫紙上暈開來，甚美，「但我隔天再去看，已經掉在地上了，當下我心想，花開花落，說沒就沒了，我怎麼不當下好好欣賞這朵花呢？這件事帶給我觸動，一直放在心裡，成為2000年創作《花神祭》的靈感。」

一朵掉在地上的玉之浦，讓林麗珍開始長期觀察花開的過程，她說，「那朵花消失了，讓我想了解，她是怎麼開的？我天天看花，發現原來花開的過程，是這麼緩慢，得經歷這麼多過程，才能完成綻放的那一瞬間，但我們過去只看見花開好的樣子，錯過細節，錯過體會一顆種子變成一朵花的過程。」

林麗珍說，緩慢是大自然教會她的珍貴哲學，編創這部作品，是對大自然表達感謝，「當你拿著放大鏡看植物的紋路、脈絡，怎麼會不感動？用這樣細緻的態度編舞，慢慢的，作品也會有細節，不會那麼粗糙。」

林麗珍在這25年來完成四大部作品，包括1995年《醮》、2000年《花神祭》、2009年《觀》和2017年《潮》，她表示，每一部作品的完成，甚至到國際藝術節演出，她抱持著順其自然的心情，「很多事情不是積極追求就能獲得，一切是眾人推動的力量，還有當你懂得讓自己靜下來，就能挪出空間來，讓事情自然發生。」

(中時 )