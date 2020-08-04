美歐主要經濟體第二季GDP劇減一成，疫情再起拖累經濟復甦步伐，同時美國總統川普推遲大選言論，及考慮限制中國社交媒體APP，壓抑市場情緒降溫，近一周資金續淨流入固定收益型ETF為主。

近一周整體固定收益型ETF淨流入65.5億美元，其中以美國固定收益型ETF淨流入39.6億美元最多，全球固定收益型ETF淨流入18.7億美元，新興市場固定收益型ETF流入2.3億美元，新興（當地貨幣）固定受益型ETF淨流入0.02億美元，僅歐洲固定收益型ETF淨流出1.9億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周淨流入14.9億美元最多，其次高收益債券ETF淨流入28.4億美元。富蘭克林證券投顧分析，美國選舉新聞頭條風險升溫，惠譽信評7月底以財政惡化及缺乏可靠的財政整合計畫為由，將美國主權信評展望由「穩定」調降為「負向」，可能讓各國因應疫情衝擊，積極舉債救市的後遺症相繼浮現，增添市場波動。

市場波動升高環境，富蘭克林證券投顧建議，債券部位以高評等政府債為首選，如美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券基金，美國疫情嚴峻及聯準會寬鬆政策，降低美元扮演避險資產的吸引力，可留意加碼日圓及瑞士法郎的全球債券基金機會。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，2019年伊斯蘭債市成長近30％，且越來越多政府和企業參與伊斯蘭金融市場融資，以開發金融市場或分散融資的管道。該市場包含許多高品質的發行人，以及特定、具流動性的投資人，整體市場結構的特性，使其過去五年波動度僅約2％，考量低波動、低相關和低下檔風險低，可評估布局伊斯蘭債。

(工商 )