蘋果正在評估，準備建立一個完全由大陸製造商組成的供應鏈，以便專門為大陸市場生產iPhone手機。

據MacRumors報導，這一評估是基於蘋果供應商立訊精密和藍思科技，最近積極收購台灣廠商在大陸經營金屬外殼工廠舉動，據傳，蘋果公司一直在鼓勵這一戰略。

消息人士稱，作為AirPods最大的組裝商，立訊精密新近加入了iPhone組裝產業鏈，從台灣緯創收購了大陸大陸的低階iPhone生產線。為了進一步擴大在iPhone供應鏈中的影響力，立訊精密也一直在熱衷於從iPhone供應鏈中的台灣企業手中，收購大陸大陸的金屬外殼生產工廠。

據報導，台灣金屬外殼製造商可成科技曾計劃將其大陸大陸工廠30%的股權出售給立訊精密，但據消息人士透露，在立訊精密開始與和碩的子公司鎧勝，就收購其在大陸大陸的金屬外殼工廠進行談判後，有關該交易的談判被暫停。

消息人士稱，後續，可成科技還在與大陸手機蓋板玻璃製造商藍思科技，就向大陸製造商出售其在蘇州的工廠進行談判，但交易在收購價格上遇到了問題。

此舉被認為是蘋果努力招募更多大陸供應商的一部分，這些供應商可以為大陸市場提供成本更低的iPhone零部件。這類交易越來越多地被視為蘋果海外生產基地多元化計劃的一部分，最近有報導稱，幾家蘋果供應商正在積極尋求在印度建立生產設施，就證明了這一點。

(中時新聞網)