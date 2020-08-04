兩名全身裸白的舞者，從舞台不同方向登場，相遇之後，相互依偎貼合，跳著交纏雙人舞，是《花神祭》的經典片段。林麗珍表示，對她而言，這樣的赤裸，展現了生之慾望，生機蓬勃，無處可躲，也毋須壓抑的生命狀態，「那樣的生命狀態是純淨的，衣服無法遮掩，如同春芽要發時，一切無法阻擋，自然地生長。」

生命有進取，也有退讓，林麗珍表示，整部作品談論一個「退」字，「這是大自然絕美的設計，萬事萬物以退為進，春天退了，夏天才會來，夏天退了，才有秋天，秋天退了，冬天才進得來，我們因此有春、夏、秋、冬四季，不管你在各階段，多麼積極進取，最後仍有退的時候，必須消亡。」

舞作包括〈春芽〉、〈夏影〉、〈秋折〉和〈冬枯〉，林麗珍說，春天來的時候，兩顆種子相聚，發芽盛開，「但在最為綻放的時候，代表要落下來了，一落下，強壯的夏神就出現了，但即使是能抵擋萬物的夏神，最終仍是需要離開，離開時，秋靈告訴夏神：你不要哭，明年這時候，你還會再來。」

在舞作裡林麗珍安排秋靈穿著薄衫，一如少婦，隨著船擺盪，看著風慢慢吹，如同時光慢慢走，「慢慢地，初秋也會走到秋末，年華已逝，秋靈也要退位，背也駝了，第一滴雪下，換冬靈上場。」

林麗珍表示，四季是人生絕佳隱喻，「每一個季節，時間到就自來了，無從選擇，無法阻擋，有開始，有結束，我們最終看見自己，一樣是這其中的一部分。」

(中時 )