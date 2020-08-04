HOT新聞開箱》59歲羅霈穎猝逝！ 麥若愚曝「東區羅姊」生前不婚原因

演藝圈資深美魔女「東區羅姐」羅霈穎驚傳昨(3日)晚間被發現陳屍在八德路住處，享年59歲，據悉她遺體被發現時，還穿著睡衣，姿勢凹折且雙腳發黑，藥袋遍布四周。然而資深媒體人麥若愚就透露，羅霈穎因為痛風的關係，也格外注重養生，飲食方面相當健康。

麥若愚與羅霈穎曾在中天《新聞娛樂通》合作長達1年多時間，據中天新聞報導，麥若愚透露羅霈穎其實有痛風困擾，因此飲食也格外節制，海鮮不吃，便當裡面也只有青菜與少許肉類，「她自己會帶水果盒，也會帶自己削好的紅蘿蔔條、黃瓜條跟芹菜條，但她不沾沾醬，就這樣清著吃。」

羅霈穎除了痛風，還有失眠問題，另一資深媒體人許聖梅在談話性節目透露，羅霈穎注重養身的一面，每天早上都會現榨新鮮果汁，還會煲雞湯，「不過她可能比較嚴重部分就是睡眠障礙，所以為什麼後來要求助診所，可能也就她認為她必須要趕快去解決這問題，要不然就越來越不好。」

藝人羅霈穎驟逝家中，遺體被發現時，已經死亡兩天，而且姿勢凹折怪異，雙腳發黑，法醫高大成判斷，有可能是心臟、腦部疾病造成，另外如果有服用安眠藥，再配上酒精，也可能是藥物中毒，猝死原因待查。

(中時新聞網)