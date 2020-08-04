氣候炎熱導致體水分快速蒸發，若沒有及時補充水分，容易脫水中暑，也會造成尿道系統結石風險，台中榮總埔里分院放射線科與泌尿科配合，讓原本需要3至4個星期的治療時間，縮短到只需0.5天時間，以病患為中心，提供快速、準確的醫療檢查。

院方指出，病患結石或泌尿道發炎時，前往醫院就診，就醫過程中花費最多時間在於檢查排程，臨床醫師會依據患者描述，進行相關檢查抽血、驗尿、照X光等，醫師會先開3天或1個星期處方用藥，再預約下次回診看報告，病患來往奔波，恐怕已經過了3至4個星期，錯過治療黃金時間。

針對此類型病患，榮總埔里分院放射科與泌尿科相互配合，應用精實作業理論，以消費者為導向，一條龍的作業流程，縮短作業時間，大大增加產值效益。

該院將理論套用在醫療服務上，協調整合放射科及泌尿道結石檢查流程，從驗尿、腹部X光片、靜脈注射腎盂等，到最後進行體外震波碎石治療，民眾到該院接受檢查及治療，只需0.5天時間，縮短約85％就醫時間，讓患者免於奔波，更在第一時間降低病患疼痛指數，提供最快速且準確的醫療檢查。

(中時 )