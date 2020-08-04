台中市警察局第六分局拍攝創意影片。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局防制高齡者交通事故，在轄內著名觀光景點隨機向民眾進行街訪，透過播放高齡者相關交通事故影片，）民眾提供／盧金足台中傳真）

「您有多久沒有陪家中長輩過馬路了？」台中市警察局第六分局為防制高齡者交通事故，在轄內著名觀光景點隨機向民眾進行街訪，透過播放高齡者相關交通事故影片，向民眾詢問主要肇因及是否知道家中長輩都是怎麼過馬路的，卻意外發現現在多數的年輕人對家中長輩都疏於關心，員警提醒大家該回家陪陪家人了，有人想起父母、阿公阿嬤紅了眼眶，「影」響力強大又溫馨。

向民眾播放的影片之一，是一名老婦人於凌晨騎乘醫療代步車外出，過馬路時因速度較為緩慢，於綠燈秒數結束轉為紅燈後仍在穿越馬路，而遭另一行向的直行車輛直接撞上之交通意外。

大多數的民眾看完影片都有深深的感觸，然而卻沒有想到，或許家中長輩也會如此地過馬路。

「上次回家陪家中長輩過馬路是什麼時候的事呢？」，大多數的民眾都表示是很久以前的事，想不起來了，有民眾受訪完表示，等等要打電話回家，提醒長輩外出要注意交通安全。

警方特別準備宣導品「發光手環」，要受訪民眾帶回家中，提醒長輩於夜間、凌晨外出時務必配戴發光手環並著亮色衣物，以提升能見度，保護自我交通安全。台中市警察局第六分局指出，醫療代步車的使用者視同行人，穿越交岔路口時，應遵守道路交通安全規則第133至139條通行規定，依號誌指示走在行人穿越道，更要注意綠燈秒數是否足夠通過，如果不夠時，一定要等下一個綠燈完整秒數再行通過，避免憾事發生。

此外，行人盡量靠邊走，如有騎樓或人行道請走騎樓及人行道，如必須與車輛共同使用道路空間時，請靠左並儘量靠邊行走以面對來車，避免遭車輛從後方撞擊。

(中時 )