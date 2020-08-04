溪頭米堤大飯店的地瓜蛋糕，曾獲經濟部評金品獎。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店，獲交通部觀光局評鑑為五星級飯店。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店，猶如歐洲城堡。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店，今年獲交通部觀光局評鑑為五星級觀光飯店，米堤大飯店集團總經理李麗裕就是關鍵的推手；李麗裕曾經換肝，在鬼門關前與死神角力，憑著不服輸、堅持拚到底的精神，整頓設備，提升服務品質，讓米堤脫胎換骨！

米堤大飯店歷經921地震、桃芝颱風重創；李麗裕2008年接手時，米堤建築結構依然穩固，設施卻是一片狼藉。李麗裕不忍優雅的飯店成廢墟，更喜歡周邊的竹海連天，雲霧升騰，於是全面進行整修，9個月後就重新營業。

不過，也因為夙夜匪懈的辛勞，身體出狀況，檢查發現罹患肝癌；就在他換肝重獲新生之際，母親卻不幸辭世，成為他心中的至痛！

痊癒之後，李麗裕深知生活環境和飲食，攸關身體健康，溪頭森林蓊鬱芬多精豐沛，米堤高密度的負離子，都有益身心；為了一口好水，他尋覓純淨的山泉水源頭，進而買下一座山，創立米堤好水品牌；還賡續父親早年開設的輾米廠，推出米堤好米；以竹山蕃薯製作的地瓜蛋糕，更獲得經濟部最佳金品獎，秉持「頂真」的精神，在最細微之處，為旅客設想養生的需求。

李麗裕投入公益不遺餘力，米堤每年舉辦亞洲青少年人權高峰會，宣揚反毒、反霸凌；還不時邀請國際級音樂家，舉辦公益音樂會，擦亮米堤的招牌，也凸顯與世界接軌的實力與企圖心。

(中時 )