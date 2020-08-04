81歲的棒壇前輩李憲宗入選台灣棒球名人堂第7屆棒球名人，致詞時幽默地說，「東方特快車」郭泰源球速最快158公里，自己年輕時還沒有測速槍，也不知道球速到底是多少？但感覺上應該比較像「台灣平快車」。幸好自己出發的早，最後殊途同歸，能與郭泰源這位傑出的後輩一起進入名人堂，真的非常光榮！

李憲宗有個「棒球太子」的封號廣為棒球界所知，他解釋，當時有一位前輩葉清德是「國際棒球總會」認證的台灣打擊王，被球界譽為「棒球皇帝」。他則是當時著名的強投，被稱為「棒球太子」，比皇帝小一點。

李憲宗還回憶，1965年旅日職棒名將王貞治隨著讀賣巨人隊來台灣春訓，他被安排擔任餵球投手。運動員難免都有競爭心理，一開始他想試試王貞治的身手，頻頻投出變化球，王貞治果然不是揮空就是打成滾地球。陪同的人士連忙喊道：「宗仔！投直球啦。」王貞治的全壘打才頻頻出現。

後來王貞治越打越順手，除了感謝李憲宗幫忙餵球，兩人還合照留念。這雖已是半個多世紀前的往事，李憲宗至今仍念念不忘。

(中時 )