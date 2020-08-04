民進黨立委蘇震清。(圖/資料照,林和生攝)

民進黨立委蘇震清疑似涉入SOGO經營權案收賄遭北檢聲押獲准，消息傳出後，有網友翻出去年的照片，指蘇震清被質疑涉嫌掏空誠美材案時，曾在神明前自清稱「若涉不法退出政壇」，質疑蘇「請問一下何時宣布退出政壇呢」，並要蘇震清不要欺騙神明。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》找出去年一張和蘇震清相關的新聞照片，內容是立委選舉期間，蘇震清曾被屏東立委第二選區競選對手國民黨籍候選人周佳琪的團隊質疑，涉嫌掏空誠美材案，而他為了自清，親自向競總內向從東隆宮請到競總坐鎮的王爺神尊燒香自清，強調「若涉不法退出政壇」。

蘇震清今日因涉貪遭到羈押後，《韓黑父母不崩潰》對照他當時自清的舉動質疑，「現在姓蘇的都喜歡對神明發誓嗎？請問一下何時宣布退出政壇呢？不要跟著騙神明又騙人民呦。」

其他網友也留言回應，「關到死吧！連神明都欺騙，有臉做人嗎」、「讓你們再騙神明啊」、「這都因果報應。連神明都騙，後面會有許多人跟進」、「學一下王世堅啦！說到做到喔！」

至於蘇震清遭到羈押的原因是什麼？台北地方法院行政庭長黃珮禎表示，因比對監聽譯文及相關帳冊、資金流向，法官認為他涉嫌重大，且他的行為已造成經濟部人員極大壓力，他位居要職有深厚人脈，有串證可能，故有羈押必要。

(中時新聞網)