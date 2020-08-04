資深藝人羅霈穎昨(3)日被發現猝死在套房內，且在床頭發現一款名為「意妥明」的藥物，隨後該藥也由檢警送驗，以釐清死因。對此，精神科醫師楊聰財表示，以數十年臨床經驗判斷，該藥物本身並無致死風險，且通常是睡眠障礙較嚴重者才會服用，很少直接用於失眠患者。

據了解，羅霈穎近年有失眠問題，曾前往就醫，醫師便開立意妥明助其入睡。據《三立新聞網》報導，楊聰財指出，意妥明為第一代精神安定藥，可用來治療出現幻覺或思覺失調症的病患，若是因失眠而服用此藥物，通常是睡眠障礙較嚴重，且服用一般安眠藥物仍睡不著的病患。

根據衛服部平台顯示，意妥明可治療焦慮恐慌、緊張失眠以及急慢性思覺失調等症狀，但若用藥過量會出現心律不整，更嚴重的可能產生痙攣或者昏迷。但楊聰財表示，在他這30多年用藥經驗中，還沒有碰過出現上述副作用的患者。

此次的憾事發生，震驚圈內，許多藝人好友紛紛表達不捨。羅霈穎在演藝圈闖蕩多年，出道前是時裝模特兒，後來被製作人周遊相中帶入演藝圈。早年的她在秀場崛起，拍過多部電視劇和電影，也主持過節目，性格直率的她敢說敢言，嗆辣形象受到不少粉絲喜愛。

(中時新聞網)