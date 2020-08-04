嘉義縣布袋鎮新塭地區是生產虱目魚的大本營，沿著台17線虱目魚加工廠林立，虱目魚即將進入產季，有加工業者為刺激消費，利用虱目魚漿製成「虱目魚麵」，其內容物80％都是虱目魚肉。業主蔡鳳祺表示，大眾通常將虱目魚當作「副食品」，但若變成「主食」，期待能帶動市場需求量。

蔡鳳祺說，台灣7到9月的氣候適合虱目魚生長，此時虱目魚肥美、油脂多，價格也是最平價實惠，虱目魚「從頭到尾」都可以利用，他們的虱目魚加工品五花八門，從市面上常見的虱目魚丸、虱目魚肚、虱目魚酥、虱目魚皮，再到虱目魚捲及虱目魚露等應有盡有。

今年蔡鳳祺進一步開發「虱目魚麵」，他指出，消費者到自助餐店，配菜選擇眾多，不一定會挑虱目魚，但虱目魚變成「主食」就不一樣了，虱目魚肉纖維多，容易有飽足感，不僅營養價值高且低熱量，再者它也不會和原本的虱目魚加工產品市場有衝突，有助於增加生產端的供應量。

蔡鳳祺也示範一次如何「虱目魚麵」的料理過程，他說，其製作方式類似擠奶油，袋子尖頭的那一邊剪開適當大小，將魚漿擠到袋子前方，擠到滾水中就變一絲絲的虱目魚麵，再撈起搭配醬料食用。

蔡鳳祺說，市面上曾經出現虱目魚麵，不過它主要是以魚精和粉末製成，為了與其他產品做區隔，他也強調，他們的這項產品80％都是虱目魚肉，幾乎沒有其他添加物，目前「虱目魚麵」已有一個雛型出來，但還有更多進步的空間，未來會搭配行銷策略正式上市。

80%都是魚肉！嘉義水產業者開發「虱目魚麵」

(中時 )