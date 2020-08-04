宅神朱學恒。（資料照片）

民進黨立委蘇震清今（4）日遭到法院裁定羈押，宅神朱學恒表示，國民黨快滅亡了，時代力量現在也命在旦夕，台灣民眾黨好不容易才喘過一口氣來，那還有誰是很有力量的組織？真相只有一個！

檢調偵辦立委集體收賄案，8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委，對李恆隆、立委蘇震清共8人聲押禁見。

台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨魁徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

根據《ETtoday》3日報導，日前有綠營表示，如果在選舉期間，遇到攻擊，至少還知道對手是誰，但最近這些一波波攻擊 「猜不透是誰出的手」。

不過，宅神朱學恒表示，國民黨快滅亡了，時代力量現在也命在旦夕，台灣民眾黨好不容易才喘過一口氣來，那還有誰是很有力量的組織？真相只有一個！

(中時新聞網)