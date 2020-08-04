Instagram取代Facebook，成為時下年輕人最喜愛的社群平台，情侶們也喜愛出遊時，在IG上發限時動態「放閃」。一名女網友看到2個好閨密前後都發布跟男友出遊的限時動態，她一看卻發現不得了，因為男的竟然都是同一人，上網PO文求助「我該不該說」。

女網友前天(2日)在《Dcard》PO文表示，滑IG的時候，看到了自己的2個麻吉都發布限時動態，跟男生出去玩，當事人都說是自己「男友」，但仔細一看發現，2人的「男友」卻都是同一個人，讓她傻眼，直說「台中有這麼小嗎，可以吃甘蔗吃成這樣」。她表示男方自己不認識，2個女的也互不認識，但都是她的閨密，現在很猶豫，不知道該不該把真相說出來，因此PO網尋求大家意見。

網友紛紛表示：「是朋友就該說出來」、「當然要說，怎麼可以讓男的這麼爽」、「現在不說，以後出事妳閨密會受傷更深」、「妳忍心閨密被渣男繼續片嗎」、「想知道後續」、「我會把每個限時動態都截圖，過一段時間一次公布」，更有人建議可以約其中一人與男友，接著再把另一個人約出來，就一翻兩瞪眼了。

(中時新聞網)