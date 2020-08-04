美國新冠疫情未見轉機，郵寄選票成為疫情下投票的主要替代方案。內華達州民主黨籍州長西索拉克（Steve Sisolak）3日簽署命令，預訂於11月3日大選前向州內所有選民寄發選票，結果遭到總統川普威脅提告。

西索拉克表示，全球大流行期間，他作出承諾，將盡其所能讓民眾在11月的大選中安全投票。事實上，內華達州初選也是採用郵寄選票的方式。其他多個州份包括猶他州、科羅拉多州、夏威夷州、俄勒岡州、華盛頓州、加州、佛蒙特州等，也決定將選票直接寄給選民。

川普先前就曾多次聲稱，郵寄選票會助長舞弊。他出席記者會時表示，計畫最快8月4日起訴內華達州，還形容全民郵寄選票是「恥辱」，內華達州的做法是「非法政變」，對美國來說也是丟臉的事情。

川普強調，內華達州放寬領取和交還選票的規定，讓人可以領取數以千計的選票，集中在一起，並於一段時間後放到某人的桌上。此外，據規定，如果選票在選舉日前寄出，選舉日1周內收到的選票都會列入計算，川普批評，這將導致大選結果無法適時公布。

(中時 )