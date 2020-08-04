6月新台幣兌美元急升1.24％，再加上保單停售效應，推升美元保單買氣，據保發中心統計，美元保單6月單月銷售約新台幣534億元，占6月新契約保費的57％，應是單月占比的歷史新高；上半年美元保單新契約保費約新台幣2,393億元，占所有新契約保費的50.7％，也是同期首度破五成。

但若只看由壽險公司保證利率的傳統美元保單，6月銷售約新台幣436億元，占6月傳統壽險新契約保費的67.6％，代表當月保單停售效應多數是出現在美元保單，主要是美元保單責任準備金預定利率上半年還有2.25％，下半年就要降到1.75％，宣告利率也還在3％附近，加上新台幣升值兌換美元投保划算，因此6月美元傳統保單銷售明顯升溫，保費換算新台幣為436億元，亦創歷史單月新高。

美元傳統保單大多是利變壽險，也有公司賣固定利率的還本終身壽險，7月1日後已全數停售改款，保單預定利率都降低，保障成本也不一樣。

美元投資型保單6月約銷售新台幣98億元，占6月投資型保單的39.2％，但之前單月多是新台幣上百億、甚至300億元以上，主要是今年沒有推出目標到期債券基金保單，直接以美元計價的投資型保單業績也沒有像過去那麼高。

上半年美元傳統型保單約銷售1,846億元，占整體傳統保單新契約保費的56.98％，亦算是歷史的新高占比，下半年保單雖已降保單利率，但因為各壽險公司主力商品都是美元保單，壽險業者估計美元傳統型保單的保費占率，可能破六成。

上半年美元投資型保單新契約保費共547億元，占整體投資型保單新契約保費占率約37％左右，顯見國人還是投保新台幣計價的投資型保單為主。

(工商 )