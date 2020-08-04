阿根廷財政部周二宣布，已跟三個債權人團體達成協定，重整650億美元公共債務，這將有助阿國走出債務違約困境，並在未來二年內讓陷入衰退的經濟恢復成長。這協定延後部分償還債務日期和修改一些法律條文，避免阿國增加利息支出。

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