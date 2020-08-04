中美關係緊張無礙匯豐控股繼續在中國投資，外媒報導指出，匯豐計劃在未來四年於中國聘請2,000至3,000名財富管理顧問，其中首100名已開始在廣州及上海工作。

匯豐今年上半年在中國實現15億美元稅前盈利，不過中國零售銀行及財富管理業務則出現2,600萬美元虧損。

匯豐於今年3月合併零售銀行及財富管理和環球私人銀行業務，成立新的財富管理及個人銀行業務。匯豐卓越理財及尚玉客戶人數在2019年分別年增長7％和14％，當中來自亞洲的尚玉客戶佔全球總數超過一半。

匯豐當時又提到，去年在新加坡、香港和上海共開設了四家尚玉中心，另一家尚玉中心將於年內在北京開幕。

匯豐因業績不佳日前啟動重組計畫，全球擬裁員3.5萬人，但匯豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）強調，仍然希望在亞洲擴展，也會繼續投資於具增長潛力地區，匯控無意只靠控制成本提升回報，也會發展更多費用收入業務，以抵消長期低利環境對淨利息收入的負面影響。

(工商 )