46歲日本女星篠原涼子因演出《派遣女王》創下高收視記錄，成為一代日劇天后，她和大25歲演員老公市村正親結婚15年，育有2子，前年一度傳出婚變，但篠原涼子否認傳聞，未料近日又爆出分居，而篠原涼子也大方坦言分居原因。

據日媒《女性自身》報導，篠原涼子3月開始就和市村正親分居，她搬到離家約10分鐘車程的某高檔公寓，該公寓一個月租金要日幣80萬元（約新台幣22.5萬元），而孩子則是留在家裡讓老公照顧，學校活動也只有市村正親參加。

報導指出，因為孩子們長大了，篠原涼子便放棄戒酒，分居5個月期間，她常獨自到酒吧喝醉，讓市村正親很不放心，而進入青春期的孩子也讓篠原涼子很苦惱，這些事情累積下來似乎就影響了夫妻感情。

對此，篠原涼子所屬事務所則坦言夫妻倆的確分居中，但澄清並非婚姻觸礁的關係，而是篠原涼子目前正在拍攝新戲會接觸很多人，擔心萬一染疫會傳染給家人，才臨時這樣處理，「政府發表緊急事態宣言時，有兩個月沒有安排工作她就在家生活，等八月下旬日劇拍攝結束她就會回家，結束分居生活了。」

(中時新聞網)