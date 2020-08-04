蔡英文總統（前中）車隊4日經過台北賓館時，特地再來追思、巡視現場，由於此為臨時行程，前來參與追思的民眾因此「巧遇」蔡，紛紛拿起手機、相機紀錄。（郭吉銓攝）

台北賓館設置追思處所供各界悼念，民眾大排長龍前來致意。（郭吉銓攝）

民眾大排長龍前來致意。（郭吉銓攝）

台北賓館設置追思處所供各界悼念，民眾大排長龍前來致意。（郭吉銓攝）

前總統李登輝辭世，台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝）

前總統李登輝辭世，台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝）

現場也放置李登輝基金會所提供書籍。（郭吉銓攝）

場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝）

台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝）

不少民眾感念李，眼角泛淚。（郭吉銓攝）

台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝）

民眾寫下追思字條致意。（郭吉銓攝）

民眾寫下追思字條致意。（郭吉銓攝）

前總統李登輝辭世，台北賓館追思處所佈置，因應家屬要求再做調整，蔡英文總統車隊4日經過台北賓館時，特地再來追思、巡視現場，由於此為臨時行程，前來參與追思的民眾因此「巧遇」蔡，紛紛拿起手機、相機紀錄。

台北賓館早上十點開放，立即湧入排隊人龍，然動線規劃得宜，場面肅穆莊嚴，現場也放置李登輝基金會所提供書籍，不少民眾離去前寫下追思字條致意。

(中時 )