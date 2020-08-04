李前總統追思會場重新佈置 蔡英文總統巡視 20:242020/08/04 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統李登輝辭世，台北賓館追思處所因應家屬要求再做調整，蔡英文總統(中)車隊4日經過台北賓館時，特地再來追思、巡視現場。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（前中）車隊4日經過台北賓館時，特地再來追思、巡視現場，由於此為臨時行程，前來參與追思的民眾因此「巧遇」蔡，紛紛拿起手機、相機紀錄。（郭吉銓攝） 台北賓館設置追思處所供各界悼念，民眾大排長龍前來致意。（郭吉銓攝） 民眾大排長龍前來致意。（郭吉銓攝） 台北賓館設置追思處所供各界悼念，民眾大排長龍前來致意。（郭吉銓攝） 前總統李登輝辭世，台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝） 前總統李登輝辭世，台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝） 現場也放置李登輝基金會所提供書籍。（郭吉銓攝） 場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝） 台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝） 不少民眾感念李，眼角泛淚。（郭吉銓攝） 台北賓館重新設置追思處所供各界悼念，場面肅穆莊嚴。（郭吉銓攝） 民眾寫下追思字條致意。（郭吉銓攝） 民眾寫下追思字條致意。（郭吉銓攝） 前總統李登輝辭世，台北賓館追思處所佈置，因應家屬要求再做調整，蔡英文總統車隊4日經過台北賓館時，特地再來追思、巡視現場，由於此為臨時行程，前來參與追思的民眾因此「巧遇」蔡，紛紛拿起手機、相機紀錄。 台北賓館早上十點開放，立即湧入排隊人龍，然動線規劃得宜，場面肅穆莊嚴，現場也放置李登輝基金會所提供書籍，不少民眾離去前寫下追思字條致意。 (中時 ) #台北 #台北賓館 #總統 #賓館 #民眾 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 網湧臉書留言 轟韓不手軟 徐永明涉貪卻好安靜 ？黃捷：不方便 - 政治 蘇震清涉貪2000萬 屏東縣長、2綠立委同說4個字 - 新聞 蘇震清遭收押禁見 屏南支持者看法兩極 - 政治 徐永明80萬交保原因曝光 網嗆：有期約就該死了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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