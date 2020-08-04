海洋委員會海巡署金馬澎分署馬祖巡防區指揮部新任主任布達暨宣誓典禮，於3日由海巡署金馬澎分署分署長廖德成主持。（金馬澎分署提供）

海洋委員會海巡署金馬澎分署馬祖巡防區指揮部新任主任布達暨宣誓典禮，於3日由海巡署金馬澎分署分署長廖德成主持，儀式簡單隆重。

廖德成更於典禮中提到：新任主任李志豪上校，陸軍官校86年班、海巡研究班98年班、國防大學戰爭學院正規班104年班，歷任所長、參謀主任、大隊長、科長、副指揮官及總隊長等重要職務，學、經歷完整豐富，內、外勤工作經驗非常豐富，品德操守良好，學識能力俱佳，在部屬眼中是位處事堅決，肯為部屬著想，有責任心的好長官，相信一定能帶領單位，創造更卓越績效。

第十一巡防區指揮部表示，馬祖地區地理環境特殊，冬天面臨海象惡劣及大陸漁船越界問題，夏天又適逢旅遊觀光旺季，但在全體同仁共同齊心協力下，均能遂行各項任務；近期國內疫情雖趨於平穩，但國際間新增確診案例屢增，本巡防區秉持居安思危，確實做好各項「防疫新生活運動」。

另行政院推動「向海致敬」政策，執勤除恪遵依法行政外，將以態度和緩與關懷民眾的角度應處各項海域遊憩活動，本巡防區將就既有的基礎上，群策群力，再創新猷。

(中時 )