曾擔任美國共和黨眾議員的政經學院理事長金昌俊預測美國總統川普（74歲）將在今年11月的美國大選中連任。而他給出的民主黨候選人、前副總統拜登落選原因是「癡呆傳聞」。

朝鮮日報網站報導，當天，金昌俊出席由共同民主黨韓朝文化體育合作特別委員會主辦的「2020美國大選展望」國會討論會，並表示：「美國人希望（總統）擁有強有力的、健康的領導能力，而自己做了什麼轉眼就忘掉的拜登……。」他說：「拜登癡呆。」

他還說：「在候選人1對1辯論中，川普總統（相較於拜登）將佔有絕對的優勢。」

他認為川普當選的另一個原因是最近在美國發生的反對種族歧視的示威。他說：「看到（被白人警察殺害的）佛洛伊德事件以後發生的暴動、抗議，白人、基督教徒等都會以這不是美國為由，將票投給川普。」

他說：「我是川粉」，「對韓國有幫助的總統是川普，而不是連提問都聽不明白的拜登」。他還說：「如果川普當選，他將優先解決朝鮮問題。因為（朝鮮）總是發射（飛彈）」，「但如果拜登當選，對兩韓關係將毫無幫助。」

主辦討論會的韓朝文化體育合作特別委員會委員長安敏錫（音）表示：「建議將今天的討論會理解為是共和黨進行的美國大選預測。」

(中時 )